La production caprine de Saône-et-Loire s’est illustrée lors du concours national Fromagora. Trois structures ont obtenu la plus haute distinction : l’Earl La Chèvre Céronnaise, implantée à Céron, la Ferme des Aubépins, située à Sainte-Cécile, et le Gaec des Volans, établi à Genouilly. Leurs fromages ont été récompensés par une médaille d’or dans le cadre de cette compétition consacrée aux fabrications fermières.



L’événement, porté par la Fédération nationale des éleveurs de chèvres (Fnec), a mobilisé 131 dégustateurs chargés d’évaluer 340 produits. Les échantillons étaient répartis entre 32 catégories. Cette sélection a permis de départager les participants venus de différentes régions françaises.



Quatre autres structures récompensées

Quatre autres producteurs du département ont reçu une médaille d’argent. Il s’agit du Gaec du domaine de l’Argolay, à Charolles, du Gaec des Roies, à Charbonnat, du Gaec de la Gruzille, aux Bizots, ainsi que de la Chèvrerie des Poncétys, liée au lycée agricole de Mâcon-Davayé.

Au total, sept producteurs de Saône-et-Loire figurent parmi les lauréats de cette édition de Fromagora. Le concours met en compétition des fromages élaborés à la ferme et rassemble des professionnels autour de leurs productions.