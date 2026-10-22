Pendant deux soirées, de 17 h à 22 h, le public a pu découvrir différentes spécialités proposées par 14 restaurateurs et traiteurs du territoire. Le principe reste le même : goûter plusieurs créations culinaires à travers des portions proposées à 7 euros, avec un tarif réduit à 5 euros pour les étudiants. La participation de ces derniers constitue l'un des faits marquants de cette édition. Avec 860 étudiants accueillis, le Festin Urbain élargit son public et poursuit son objectif de rendre la gastronomie locale accessible au plus grand nombre.

Quatorze restaurateurs et traiteurs mobilisés

Plusieurs établissements de Metz et des environs ont participé à l’événement, parmi lesquels Yozora et la Brasserie Umé, portés par le chef Charles Coulombeau, le Restaurant Alexis Baudin à Petite-Hettange, Délices Veggies, L’Hédoniste, Ogre, Le Comptoir Brut et La Réserve. Des professionnels installés à Vigy, Yutz et Jarny étaient également présents. Le Bar Urbain complétait l’offre avec des vins AOC mosellans et des bières locales. Au-delà des dégustations, le rendez-vous permettait aux visiteurs d’échanger directement avec les professionnels de la restauration et de découvrir la diversité de l’offre gastronomique du territoire.Les Afterworks Urbains, une nouveauté de 2026

Cette troisième édition a également introduit les Afterworks Urbains, organisés en parallèle des dégustations. Ces deux rendez-vous s’adressaient aux entreprises, aux associations ainsi qu’aux adhérents et partenaires de l’UMIH Moselle. Enfin, le Festin Urbain a consacré une place aux jeunes en formation dans les métiers de bouche. Cette initiative vise à favoriser les échanges entre les futurs professionnels, les chefs et le public, tout en contribuant à faire connaître les métiers de la restauration.

Avec plus de 4 700 bouchées vendues et une participation étudiante en hausse, cette édition confirme l’intérêt du public pour un événement qui associe découverte culinaire, rencontres professionnelles et valorisation des savoir-faire locaux.