Dijon métropole mise sur la gastronomie à la Foire de Dijon

La gastronomie sera au centre du programme de Dijon métropole à la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Pendant douze jours, les visiteurs pourront participer à des ateliers, assister à des démonstrations de chefs et découvrir différentes initiatives autour de l’alimentation, de la santé et de la culture.





Des chefs aux fourneaux

Plusieurs professionnels de la cuisine participeront aux masterclass organisées sur le stand de Dijon métropole. Julien Chauvenet, David Lecomte, chef étoilé de l’Auberge de la Charme, les cheffes de Kër, les élèves de l’École des Métiers de Dijon métropole et de Saint-Bénigne, ainsi que les Disciples d’Escoffier présenteront leurs techniques et leurs recettes.

La Cuisine centrale sera également représentée à travers deux démonstrations. Kër proposera la préparation d’un houmous, tandis que Foodies revisitera le burger servi dans les cantines. Les élèves de l’École des Métiers de Dijon métropole présenteront, pour leur part, une version street-food d’un plat traditionnel bourguignon.





Des ateliers pour découvrir les aliments

La programmation abordera aussi la composition et l’origine des aliments. L’atelier scientifique « S’intéresser à ce que l’on mange », animé par Nathalie Damy, invitera les participants à observer des fruits et légumes à la loupe et au microscope, mais aussi à découvrir les additifs, les conservateurs et les critères de qualité des produits.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organisera des ateliers de pâtisserie, tandis que l’association des vignerons du Bourgogne Dijon proposera des dégustations commentées de vins du Dijonnais. De son côté, l’Office de tourisme organisera des ateliers consacrés à la moutarde.





Des rendez-vous entre musique et sport

Le 6 novembre, France Inter installera ses studios au Parc des Expositions et Congrès, dans la salle Clos de Vougeot. Trois émissions seront enregistrées en public : « On va déguster », avec François-Régis Gaudry, de 12 h à 13 h, « Zoom Zoom Zen », avec Matthieu Noël, de 16 h à 18 h, et « Le Masque et la Plume », avec Rebecca Manzoni, de 18 h 30 à 20 h 30.

Dijon métropole prévoit également deux soirées musicales les 6 et 7 novembre. DJ Nosgo animera l’une des nocturnes avec des classiques de la chanson française des années 1980 et des remixes électro et house. SWAVE et Golden Coast participeront à la seconde soirée.

Les amateurs de sport pourront assister à des battles de planches apéritives réunissant des joueurs de la JDA et du DFCO, puis de la JDA Basket. Ces défis culinaires, prévus les 8 et 11 novembre de 18 h à 19 h, seront ponctués par un vote du public et permettront de gagner des places de match.

Enfin, le 11 novembre, le Pôle culturel de la Cité internationale de la gastronomie et du vin proposera deux séances, à 15 h et à 16 h, autour des recettes anciennes et des plats d’antan.



