Flixecourt : les travaux de La Traverse du Val de Nièvre avancent

Depuis fin août, les travaux de réalisation de la voie verte La Traverse du Val de Nièvre ont débuté sur l’ancienne voie ferrée reliant Picquigny à Canaples. Ils devraient durer quatre mois. La pose des équipements complémentaires, notamment les équipements de signalétique, les aires de repos et les aménagements liés à la valorisation du patrimoine, s’échelonnera ensuite jusqu’au printemps 2027. La future voie verte permettra de relier Flixecourt, Ville-le-Marclet, Saint-Ouen et Saint-Léger-lès-Domart..



Dans un post publié sur sa page Facebook, enrichit de photos prises par un drone, la communauté de communes Nièvre & Somme indique que cette nouvelle liaison est destinée aux modes doux (cyclistes, piétons, etc). Elle serait une nouvelle réponse pour les déplacements domicile-travail : «Toutes les personnes ne disposent pas d’une voiture et l’absence d’alternative peut parfois compliquer l’accès à l’emploi. En reliant les communes du territoire à Flixecourt et à sa zone d’activités, cette voie offrira une nouvelle possibilité pour se rendre au travail autrement qu'en voiture et de façon sécurisée», est-il encre écrit.

Véloroute et patrimoine

Cette nouvelle voie permettra notamment de relier le collège de Flixecourt en toute sécurité, de rejoindre la Véloroute Vallée de Somme grâce à une signalétique, de valoriser le patrimoine du Val de Nièvre, en particulier son riche patrimoine industriel là aussi par de la signalétique, de permettre à tous de profiter plus facilement des équipements de loisirs de Flixecourt : centre aquatique, parc intergénérationnel, golf miniature, skatepark…

Le coût total de l’opération s’élève à 1 520 000 euros HT. Ces travaux sont financés par le département de la Somme, avec le soutien de l’État au titre du fonds mobilités actives. Le projet devrait également bénéficier d’un financement de l’Union européenne au titre du fonds européen de développement régional (FEDER). Plusieurs aménagements connexes, notamment des liaisons et des espaces de stationnement, seront par ailleurs pris en charge par les communes. La communauté de communes Nièvre et Somme s’occupera de l’installation des totems d’interprétation ainsi que de l’entretien futur de la voie verte.







