À Dieppe, les Bains vont connaître une nouvelle vie

Il y a deux ans, les Bains de Dieppe fermaient leurs portes pour des raisons de sécurité, en raison des dégradations structurelles du bâtiment. L’équipement emblématique du front de mer va connaître une deuxième vie. Le projet a été présenté au conseil municipal le 1er octobre 2026.

Porté par l’entreprise française Relais Thalasso, il a « l’ambition de faire renaître un équipement auquel les Dieppois sont attachés tout en l’adaptant aux usages et aux attentes d’aujourd’hui », indique la Ville de Dieppe.

Alors, à quoi ressemblera le futur ensemble ? Il doit notamment accueillir une piscine sportive extérieure de 50 mètres, dotée de six couloirs, renouant ainsi avec une caractéristique historique des Bains. Un bassin ludique de 150 mètres carrés, « davantage tourné vers la détente et le bien-être », ainsi qu’un espace aquatique destiné aux enfants compléteront l’offre.

Des créations d'emplois

Le programme prévoit également le retour de la thalassothérapie, ainsi que la création d’un hôtel et d’espaces de restauration. L’objectif est de diversifier les activités du site et de le faire vivre tout au long de l’année.

Le projet représente aussi un enjeu pour l’emploi local. Les nouvelles activités devraient générer plusieurs créations de postes, notamment dans l’hôtellerie et la restauration, des secteurs pour lesquels le territoire dispose déjà de formations, en particulier au CFA Eugénie-Brazier.

«Dans cette nouvelle histoire qui s’écrit, la municipalité a posé une exigence travaillée en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France, celle de préserver le caractère du front de mer dieppois», précise la collectivité.

Mais, avant de découvrir le nouvel équipement, plusieurs étapes restent à franchir. Une phase de démolition est prévue en 2027, avant le lancement de la construction. Le chantier doit se poursuivre jusqu’à l’horizon 2030-2031.