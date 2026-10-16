C'est devenu un défi majeur pour les TPE et les PME : amortir le choc de la flambée des prix de l'énergie tout en accélérant leur décarbonation. Dans ce cadre, l'ADEME lance un nouveau dispositif d'accompagnement, «Mon parcours économies d'énergie», financé par les certificats d'économies d'énergie (CEE) à hauteur de 122 millions d'euros sur quatre ans. L'objectif : lever les freins persistants (manque de temps, complexité des aides, coûts perçus...) et soutenir les entreprises.

Les ambitions sont claires : sensibiliser 40 000 entreprises au niveau national – au moins 2 100 dans les Hauts-de-France – et réaliser plus de 10 000 diagnostics et études (330 en Hauts-de-France) jusqu'à juin 2028.

Une plateforme dédiée

La plateforme «Mon parcours économies d'énergie» met donc à disposition des entreprises un carnet de bord «Energie» pour suivre leurs consommations, obtenir des plans d'action et des fiches par secteur pour s'inspirer. Le programme prévoit aussi le financement des diagnostics et des audits pour réaliser un état des lieux des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, afin d'aider les TPE-PME à construire leur premier plan d'action. Un réseau de conseillers de proximité sur le Nord-Pas-de-Calais est donc prévu, complété d'outils numériques et de dispositifs dédiés.

Selon la CPME, 90% des TPE-PME s'estiment impactées par la hausse des prix de leur fournisseur d'énergie, avec une hausse moyenne cumulée des dépenses énergétiques s'élevant à 73% entre 2020 et 2023.



