Grain de Malice sillonne le Nord-Pas-de-Calais avec sa Boutique Nomade

Et si c'était le commerce qui venait directement à vous ? L'enseigne Grain de Malice a décidé de faire face à la disparition progressive des commerces de proximité dans certaines communes du Nord-Pas-de-Calais avec une boutique itinérante. La Boutique Nomade va aller à la rencontre des consommatrices dans les communes rurales et les centres-bourgs.

C'est le Nord-Pas-de-Calais qui sera le premier à tester ce concept, avec une présence sur les marchés locaux allant de Liévin à Marcq-en-Barœul, ainsi que sur les parkings des supermarchés O'Tera. La Boutique Nomade a été imaginée par le «Comité Innovation» de la marque – lancé il y a trois ans par l'entreprise – pour faire face aux défis actuels du commerce. L'idée : recréer du lien humain et commercial dans les territoires, en allant à la rencontre des femmes sur leurs lieux de vie et leurs lieux de travail, avec «une expérience shopping inédite» selon Jean-Christophe Garbino, PDG de Grain de Malice.

Expérience similaire qu'en boutique

La marque a d'ailleurs développé en parallèle une offre CSE permettant de proposer la Boutique Nomade gratuitement pour les événements d'entreprises ou pour une pause déjeuner. Il s'agit d'offrir une expérience similaire à celle proposée en magasin avec des portants, une cabine d'essayage et du conseil, même si l'offre est évidemment réduite par rapport à une boutique classique.

Fruit de la fusion des marques Xanaka et Phildar, l'enseigne Grain de Malice a été reprise en juin 2023 par deux entrepreneurs passionnés de textile : Jean-Christophe Garbino (actuel PDG) et Franck Dumery. La marque possède plus de 250 boutiques en France.