Kedange-sur Canner : Caroline Semin, la bâtisseuse de demain

Portrait

Une ETI* de près de mille salariés à piloter, un marché du bâtiment appelé à se réinventer, trois enfants à choyer… À 34 ans, Caroline Semin ne manque ni de perspectives ni de challenges. La directrice générale du groupe familial éponyme, basé à Kédange-sur-Canner, compte bien projeter dans l’avenir ce spécialiste des produits du second œuvre, né en 1838, en misant notamment sur des innovations «de rupture».