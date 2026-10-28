Kedange-sur Canner : Caroline Semin, la bâtisseuse de demain

BTP
Nord : Ramery Réhabilitation habitat atteint près de 26 millions d’euros de chiffre d’affaires
21/10/2026 LGFR
Nord (59)
Une ETI* de près de mille salariés à piloter, un marché du bâtiment appelé à se réinventer, trois enfants à choyer… À 34 ans, Caroline Semin ne manque ni de perspectives ni de challenges. La directrice générale du groupe familial éponyme, basé à Kédange-sur-Canner, compte bien projeter dans l’avenir ce spécialiste des produits du second œuvre, né en 1838, en misant notamment sur des innovations «de rupture».
© Laurence Deleau. Caroline Semin, 34 ans, directrice générale du Groupe Semin, assume parfaitement d’incarner la marque dont elle porte le nom.
© Laurence Deleau. Le siège historique et la première usine d’enduits sont toujours implantés à Kédange-sur-Canner.
© Groupe Semin. Semin a développé toute une gamme d’isolants à base de textiles en fin de vie, notamment des jeans.
© Groupe Semin. Sur le Salon Batimat 2026, Semin a investi un stand de près de 200 m² afin de mettre en scène ses innovations.
© Laurence Deleau. Fabrication, conditionnement et stockage des colles et enduits sont réalisés sur le même site.
© Laurence Deleau. Unité centrale de pilotage d'un atelier de mélange.
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
BTP
21/10/2026 LGFR
Nord (59)
BTP
21/10/2026 L.R
Petit-Caux (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Kédange-sur-Canner avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune