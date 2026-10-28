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Kédange-sur-Canner (57) Kédange-sur-Canner (57)
Portrait

Kedange-sur Canner : Caroline Semin, la bâtisseuse de demain

Une ETI* de près de mille salariés à piloter, un marché du bâtiment appelé à se réinventer, trois enfants à choyer… À 34 ans, Caroline Semin ne manque ni de perspectives ni de challenges. La directrice générale du groupe familial éponyme, basé à Kédange-sur-Canner, compte bien projeter dans l’avenir ce spécialiste des produits du second œuvre, né en 1838, en misant notamment sur des innovations «de rupture».

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 28 octobre 2026 - Mis à jour le 28 octobre 2026
<p>Chez Semin, la transmission ne se résume pas à une histoire de patronyme. Chaque génération engage sa vision, sa capacité à se réinventer et une certaine idée de ce que doit être <strong>un produit utile</strong>. Caroline Semin en est l’incarnation. Elle s’était pourtant imaginée un temps dans l’hôtellerie-restauration, marquée par ce grand-père chef cuisinier <em>«qui vivait de sa passion»</em>. Son père Philippe, toujours PDG à l’heure actuelle, l’incitera à aller plutôt vers le commerce, <em>«une voie plus ouverte, qui me permettait de me spécialiser par la suite»</em>. Elle choisit Pa.

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