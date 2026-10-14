Cap sur la Moselle pour les Meurthe-et-Mosellans de chez Baldini ! La menuiserie, dont l’atelier de production et le siège social sont basés à Fléville-devant-Nancy, vient d’ouvrir un showroom dédié à l’agencement intérieur sur la ZAC d’Augny à Jouy-aux-Arches près de Metz.

«J’ai repris les actifs d’une société qui possédait un showroom sur cette zone. L’installation dans cette partie de la région va nous permettre d’élargir notre zone de chalandise et toucher une clientèle différente de celle de l’agglomération nancéienne», explique Jean Malingrey, le pilote de la menuiserie.

Depuis le rachat de l’entreprise en 2019, Jean Malingrey a engagé une transformation profonde de l’activité.

L’outil de production a entièrement été renouvelé. L’atelier a été transféré de Maxéville à Fléville-devant-Nancy. Le parc machines est installé sur près de 1 500 m². Le nombre de collaborateurs a doublé atteignant aujourd’hui les 25.

Offre créée en aménagement intérieur

Historiquement engagé dans la menuiserie de construction (fenêtres, portes,...), la menuiserie a diversifié son activité en proposant ses savoir-faire aux particuliers pour des travaux d’agencements intérieurs sur mesure (bibliothèques, cuisines, dressing, salles de bain).

«La crise de la Covid a changé notre rapport à la maison et à ce qu’on consomme. Les gens ont envie d’un espace optimisé qui leur ressemble. Des meubles de bonne facture fabriqués près de chez eux avec des matériaux durables. Nous avions le savoir-faire, alors nous avons créé l’offre pour y répondre», explique Jean Malingrey.

Le nouveau showroom de Jouy-aux-Arches permet de découvrir cette offre. Trois créatrices de mobilier et deux modélisateurs 3D sont présents pour recevoir les clients. Ils analysent leurs besoins pour concevoir une création sur mesure.

«Avec cette nouvelle implantation à proximité de Metz, nous renforçons notre présence régionale tout en continuant à développer notre activité historique de menuiserie de construction qui dure depuis 1948».

L’entreprise a également lancé un nouveau site web (https://www.menuiseriebaldini.fr/).