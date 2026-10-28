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Décryptage

La création d'entreprise est-elle toujours en vogue ?

Si le renouvellement du tissu entrepreneurial montre des signes d'essoufflement, les Hauts-de-France affichent l'une des meilleures dynamiques entrepreneuriales du pays, avec la Bretagne en tête. 

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 28 octobre 2026 - Mis à jour le 28 octobre 2026
<p>Dans un contexte politique et économique complexe, les créateurs et repreneurs d'entreprise persistent par choix, par passion et sont aidés par de très nombreuses structures. La région des Hauts-de-France est dynamique en matière de renouvellement de son tissu entrepreneurial, et ce malgré un moral et une économie en berne de la part des chefs d'entreprise. Elle se positionne même parmi les territoires français les plus dynamiques en matière de renouvellement du tissu économique national en 2026. Les chiffres de cette croissance le montrent : selon une étude de BPI France, le nombre cumulé .

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