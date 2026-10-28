La création d'entreprise est-elle toujours en vogue ?

Entreprises
Fløtyll mise sur une offre d’hôtellerie flottante inédite
28/10/2026 Alexandra Marquet
Ancerville (55)
Si le renouvellement du tissu entrepreneurial montre des signes d'essoufflement, les Hauts-de-France affichent l'une des meilleures dynamiques entrepreneuriales du pays, avec la Bretagne en tête.
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28/10/2026 Alexandra Marquet
Ancerville (55)
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28/10/2026 Charlotte de Saintignon
France
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