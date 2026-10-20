Radinghem : un forum emploi pour recruter les futurs assistants de vie

Cet événement grand public et gratuit permettra aux candidats à la reconversion ou à l'apprentissage de rencontrer des recruteurs sectoriels et de découvrir le Titre Professionnel d'Assistant de vie aux familles (TP ADVF). L'objectif des organisateurs est de répondre rapidement aux fortes tensions de recrutement que connaît actuellement cette filière économique.

Un tremplin direct vers l'apprentissage et le recrutement local

Le jeudi 5 novembre 2026, le site de Radinghem accueillera de nombreux candidats pour une matinée d'immersion professionnelle. Structuré pour fluidifier les parcours, ce forum offrira un espace d'intermédiation direct entre les demandeurs d'emploi et les structures d'aide à domicile du Pas-de-Calais. Les candidats pourront y planifier leur insertion à travers le parcours de formation en apprentissage du TP ADVF, programmé du 30 novembre 2026 au 29 juin 2027. France Travail et les organismes partenaires seront présents pour lever les freins administratifs en conseillant les visiteurs sur les dispositifs de financement et la signature des contrats de travail.

Une immersion technique en conditions réelles

Le point fort de cette matinée réside dans l'ouverture des infrastructures pédagogiques du campus agro-environnemental. Dès 9h30, les participants visiteront des plateaux techniques de pointe conçus pour simuler le quotidien de l'aide à domicile. Le parcours intègre la découverte d'une cuisine pédagogique axée sur la diététique, d'une salle d'accompagnement à la personne et de "Susie", un mannequin de simulation médicale évolutif. Ces installations permettent d'appréhender concrètement les exigences physiques et techniques du métier avant de débuter les entretiens professionnels programmés aux alentours de 10h30.

Cette initiative collaborative représente une opportunité pour structurer durablement le vivier de professionnels qualifiés dans l'Arrageois.







