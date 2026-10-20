L'avenir d'In Extenso se dessine dans ses nouveaux locaux à Dury

Les équipes d'In Extenso ont pris leurs quartiers au sein du tout nouveau complexe immobilier de bureaux baptisé Ikkone à Dury. La soirée d'inauguration organisée le 14 octobre dernier a réuni de nombreux clients, collaborateurs, élus et partenaires, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ce projet immobilier lancé il y a quatre ans. «Notre ambition était d'avoir des bureaux plus modernes, avec une accessibilité et une visibilité plus importantes et à proximité de l'autoroute. C'est aussi pour nous l'occasion d'un nouvel élan autour de la transformation numérique de notre métier. Aujourd'hui le sujet d'actualité est le déploiement de la facturation électronique. Il y a déjà plus de dix ans qu'on a mis en place le digital dans tous les dossiers du cabinet», rappelle le directeur de l'agence In Extenso Amiens, Arnaud Duporge, expert-comptable associé du cabinet qui a connu cinq déménagements depuis sa création.

Une histoire débutée en 1963 avec la fondation du cabinet par Jacques Federspiel qui fut également président de l'Ordre des experts comptables. Pendant plus Depuis 40 ans, le cabinet a vécu au cœur d'Amiens, quartier Henriville. En 2010, le cabinet a rejoint la Vallée des Vignes, au sud d'Amiens, où il s'est développé pendant 15 ans.

Continuer d'entreprendre l'avenir

Une étape transitoire a eu lieu en 2024, rue Alexandre Dumas pour une durée de 18 mois. «Je remercie à cette occasion nos clients et nos collaborateurs pour leur patience et leur indulgence durant cette période de transition. Et nous voici aujourd'hui, route d'Amiens à Dury. Avec l'ambition de nous inscrire dans la durée, l'objectif est clair, c'est de poser nos valises pour arriver au centenaire du cabinet»a exprimé le directeur.

Au total, 23 entreprises ont participé à la construction du bâtiment durant quinze mois de travaux. Le bâtiment est construit sur quatre niveaux avec trois plateaux hybrides d'environ 600 m² et onze bureaux pour les 55 collaborateurs, et un parking souterrain. Les espaces de travail ont été pensés pour favoriser le collectif et améliorer l'efficacité commune, avec une recherche de luminosité dans tous les espaces. Les espaces d'accueil, de réception et de pause ont également été repensés afin d'améliorer à la fois le confort des clients et celui des équipes. «Nous avons fait le choix de travailler uniquement avec des entreprises de territoire, car nous sommes persuadés que la proximité est un facteur essentiel de la réussite des projets, note-t-il. Un choix qui reflète pleinement la raison d'être In Extenso, acteur du développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l'accomplissement de chacun».