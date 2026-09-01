Ces journées permettront également d’aborder des questions très concrètes du quotidien étudiant. Logement, bourses, restauration, mobilité, santé ou accompagnement social seront présentés en présence de plusieurs partenaires, notamment le CROUS, APOLO’J, Temo’B et différents services de l’Université de Lorraine.

Écologie et culture au programme de la rentrée

La transition écologique fera aussi partie des échanges. Avec la Délégation RSE de l’Université de Lorraine et le Service Environnement de Thionville Fensch Agglomération, les étudiants seront sensibilisés au tri des déchets, à la gestion de l’eau, aux écogestes et aux mobilités douces. La Culture ne sera pas oubliée. Les services culturels de l’IUT et de l’Université de Lorraine, ainsi que Radio Campus Lorraine, présenteront les événements et activités proposés durant l’année, ainsi que les dispositifs permettant aux étudiants de s’investir dans des projets culturels.

Une journée sportive pour terminer l’intégration

Le vendredi 4 septembre, place au sport. De 8h30 à 16h30, les étudiants se retrouveront au Centre multisports La Milliaire, à Thionville, pour une journée d’olympiades. Escalade, badminton, basketball, athlétisme, tir laser, Esport, lutte et self-défense, ou encore parcours sportif seront proposés. Au-delà de la pratique sportive, cette journée doit permettre aux étudiants des différentes formations de se rencontrer et de créer leurs premiers liens.

Avec ce programme, l’IUT Thionville-Yutz mise donc sur une intégration qui va au-delà de la découverte des formations. L’objectif est de permettre aux nouveaux étudiants de trouver rapidement leurs repères et de mieux s’approprier leur nouvel environnement.