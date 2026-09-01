750 000 euros de travaux réalisés dans les écoles de Laon

Pas d’érosion du nombre d’enfants scolarisés dans les seize écoles de la ville de Laon, «plutôt une bonne nouvelle» pour le maire, Eric Delhaye, avec 2200 écoliers accueillis en maternelle et élémentaire, l’effectif pour cette rentrée 2026 s’annonce stable. Lors de la tournée de pré-rentrée, le maire et son adjointe à l’éducation et à la jeunesse, Claudia Mathieu, ont tenu à rappeler leur volonté de maintenir des écoles de quartier pour assurer aux familles, un service de proximité.

Mur pignon reconstruit

La période d’été est traditionnellement mise à profit pour procéder aux travaux de modernisation ou d’entretien des bâtiments scolaires vidés de leurs occupants. Ainsi cette année la ville a investi 750000 euros dans des travaux d’entretien courants des bâtiments comme la réfection de la couverture de l’école La Fontaine… mais aussi d’amélioration du cadre de vie avec notamment l’aménagement d’une nouvelle aire de jeu à la maternelle Hélène Boucher.

Un chantier beaucoup plus important, qui touche l’état même du bâtiment, ne sera pas achevé pour cette rentrée, il nécessite pour quelques semaines encore, l’intervention d’artisans spécialisés avant de pouvoir accueillir les écoliers en toute sécurité. Il s’agit du démontage et de la reconstruction du mur pignon à l’école primaire Champfleury située en ville haute. La fin du chantier est annoncée pour novembre, avec de nouveau pour les écoliers, la possibilité de déjeuner sur place. Le montant des travaux a été chiffré à 118000 euros, auquel s’ajoute le coût d’installation d'une nouvelle chaudière.

Du nouveau

Rentrée dans de nouveaux locaux pour les sept enfants autistes accueillis en unité spécialisée, l’UEMA est transférée de Moulin Roux à l’école maternelle Île-de-France. À quelques heures du retour en classe, l’équipe prenait possession des lieux pour y installer tout le matériel indispensable aux activités, dans des espaces adaptés au rythme d’apprentissage des petits de 3 à 6 ans. Au chapitre nouveautés toujours, à noter l’ouverture de deux postes à Gilbert Lobjois et La Fontaine ainsi que la fusion des directions annoncée à l’école Anatole France.