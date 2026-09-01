Loto du Patrimoine : l'église Saint-Nicolas d'Ercuis sélectionnée

Partenariat établi par une convention pluriannuelle entre la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et FDJ UNITED, renouvelée en 2025 pour une durée de quatre ans, le Loto du Patrimoine aide les sites du patrimoine local.



En 2026, l'église Saint-Nicolas d'Ercuis a été sélectionné parmi les 100 sites départementaux et obtient ainsi 3 000 euros d'aide financière. Installé sur un ancien carrefour de voies gauloises et romaines, le village d'Ercuis s’est développé autour de plusieurs lieux de mémoire, dont l’église Saint-Nicolas, le prieuré voisin, les anciens jardins de Guillaume d’Ercuis et le puits historique du parvis. Figure importante de l’histoire du village, l'église a été grandie et transformée au fil des siècles, elle rassemble des éléments datant notamment des XIIIe, XVIe et XIXe siècles.

Revitalisation du centre-bourg

Les habitants d’Ercuis souhaitent lui redonner toute sa place dans la vie du village. Avec le soutien de partenaires publics et privés, la commune porte un projet de restauration qui permettra de préserver ce patrimoine et de le transmettre aux générations futures.

Cette rénovation s’inscrit dans un projet plus large de revitalisation du centre-bourg et de renforcement des liens entre les habitants. Une fois restaurée, l’église pourra continuer à accueillir les messes, les mariages, les baptêmes et les cérémonies, tout en s’ouvrant à de nouveaux usages. Le programme prévoit une ouverture régulière mensuelle, des visites guidées, les Journées européennes du patrimoine, la fête de la Saint-Nicolas, des expositions, des concerts et des répétitions de chorale.

Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé plus de 1 080 sites pour leurs

travaux de restauration, soit plus de 383 millions d’euros. Aujourd’hui, plus de 70% des projets sélectionnés sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 281 chantiers en cours et 514 terminés. Les autres projets vont voir leurs travaux prochainement lancés.