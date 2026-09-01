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Autun : la délégation de Chengdu reçue en mairie, jumelage renforcé depuis 2018

Une délégation chinoise de Chengdu a été accueillie jeudi 27 août à l'hôtel de ville d'Autun, ville jumelée depuis 2018, pour renforcer les liens culturels et éducatifs entre les deux territoires.

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© Ville d'Autun.

© Ville d'Autun.

Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 1 septembre 2026 - Mis à jour le 1 septembre 2026

Le maire Vincent Chauvet a reçu la délégation avec Gauthier Gimenez et Isabel Marin. Elle est conduite par Chen Zhichao, déjà venu à Autun, accompagné de proches découvrant la ville pour la première fois. Le groupe a visité la cathédrale Saint-Lazare et testé le jet-ski au plan d'eau du Vallon. Chen Zhichao a salué la richesse historique d'Autun et décrit Chengdu comme sa "famille" chinoise. L'architecte Qi Xin, installé en partie en France, a lui aussi exprimé son attachement à ce jumelage.

Des échanges culturels amenés à se poursuivre

Les liens entre les deux villes se renforcent d'année en année. Une vingtaine d'enfants ont séjourné en Chine cet été, et un nouveau voyage se prépare déjà. Samedi 29 août, Chen Zhichao, également calligraphe, a animé une conférence suivie d'un atelier consacré à l'art chinois. La délégation a ensuite poursuivi son séjour à travers le Couchois, Uchon et une randonnée. La rencontre en mairie s'est conclue par un échange de cadeaux symboliques, scellant une amitié franco-chinoise que les deux villes souhaitent prolonger.