Le maire Vincent Chauvet a reçu la délégation avec Gauthier Gimenez et Isabel Marin. Elle est conduite par Chen Zhichao, déjà venu à Autun, accompagné de proches découvrant la ville pour la première fois. Le groupe a visité la cathédrale Saint-Lazare et testé le jet-ski au plan d'eau du Vallon. Chen Zhichao a salué la richesse historique d'Autun et décrit Chengdu comme sa "famille" chinoise. L'architecte Qi Xin, installé en partie en France, a lui aussi exprimé son attachement à ce jumelage.

Des échanges culturels amenés à se poursuivre

Les liens entre les deux villes se renforcent d'année en année. Une vingtaine d'enfants ont séjourné en Chine cet été, et un nouveau voyage se prépare déjà. Samedi 29 août, Chen Zhichao, également calligraphe, a animé une conférence suivie d'un atelier consacré à l'art chinois. La délégation a ensuite poursuivi son séjour à travers le Couchois, Uchon et une randonnée. La rencontre en mairie s'est conclue par un échange de cadeaux symboliques, scellant une amitié franco-chinoise que les deux villes souhaitent prolonger.