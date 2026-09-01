Une chaudière remplacée à Camille Desmoulins et Montplaisir, un préau ouvert en façade à Marcel Pagnol… mais aussi une aire de jeux installée à Xavier-Aubryet et Camille-Desmoulins, la municipalité de Saint-Quentin a dressé à quelques jours du retour en classe des élèves, la liste des travaux effectués durant l’été pour améliorer l’accueil des 4212 élèves scolarisés dans les 23 écoles de la ville.

Des arbres seront plantés dans la cour de trois nouvelles écoles, portant ainsi à 19 le nombre d’établissements de la ville disposant d’un espace arboré. Au-delà du confort matériel, la maire, Frédérique Macarez, a insisté sur la volonté d’adapter les services proposés aux attentes des familles.

Nouvelle cantine

Coté restauration scolaire, la nouveauté 2026 est l’ouverture annoncée en novembre prochain, du restaurant en cours d’achèvement de travaux à l’école élémentaire Paringault. Les écoliers n’auront plus à se déplacer jusqu’à l’école Bachy pour se restaurer. Les travaux réalisés dans l’ancien logement de fonction ont permis de créer deux salles de restauration pour une capacité totale de 70 places ainsi qu‘un bureau pour la directrice de l’école. Les équipes municipales annoncent le chiffre de 1500 repas servis par jour sur la ville et surtout une augmentation de 224 élèves sur les deux dernières années, le déjeuner à la cantine, avec les copains et les copines, est très sollicité.

Accompagner l’enfant

Au total, 19 accueils périscolaires seront mis en place matin et soir, avec cette année encore un petit déjeuner offert deux fois par semaine. Concernant l’accueil du soir, les deux formules, animations périscolaires ou études surveillées gratuites sont reconduites. Les enfants des 13 écoles situées en quartiers prioritaires REP et REP + bénéficieront des actions destinées à favoriser la réussite scolaire de manière individuelle, le parcours individualisé et les 28 clubs "Coup de pouce".



