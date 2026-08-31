Le pont Paron, sur la RD 69 à Saint-Rémy, ne peut plus être franchi par les automobilistes depuis le 24 août. Construit vers 1750, l'ouvrage de 53 mètres présentait des fissures, des infiltrations et des pierres dégradées. Le Département de Saône-et-Loire a donc lancé une réhabilitation lourde, financée à hauteur de 1,95 million d'euros. Le tablier actuel sera entièrement remplacé, tandis que la maçonnerie historique sera conservée et restaurée. Les travaux de génie civil doivent s'achever fin mars 2027, permettant la réouverture aux véhicules. Une seconde phase, consacrée aux maçonneries, se poursuivra ensuite jusqu'en juillet.

Déviations et passerelle pour préserver la mobilité locale

Le pont Paron reste un axe majeur entre Saint-Rémy et Chalon-sur-Saône, emprunté chaque jour par près de 9 000 véhicules. Sa fermeture entraîne la mise en place de déviations différenciées : les véhicules légers et les poids lourds de moins de 7,5 tonnes passent par la RD 5A et plusieurs rues de Chalon tandis que les poids lourds plus lourds empruntent un itinéraire élargi via le pont de Bourgogne. Piétons et cyclistes peuvent toutefois continuer à traverser la Thalie grâce à une passerelle provisoire, ces derniers devant mettre pied à terre.



Ce chantier s'inscrit dans un programme plus large : le Département gère 1 894 ponts et consacre 8,8 millions d'euros à leur entretien en 2026, notamment à Bragny, Iguerande, Navilly et à Saint-Prix, où un pont provisoire a été financé après l'effondrement d'un ouvrage.