Château-Thierry redynamise son centre-ville

Collectivités locales
Saône-et-Loire : le pont Paron fermé aux voitures jusqu'en 2027 pour 1,95 M€ de travaux
31/08/2026 A.B
Saône-et-Loire (71)
Depuis une dizaine d’années, les villes moyennes sont engagées dans la redynamisation des centres- villes et sont aidées par l’État à travers des programmes comme «Action cœur de ville». Dans l’Aisne, Château-Thierry est prise en exemple pour avoir développé tous les outils à sa disposition en la matière en s’attaquant à la rénovation du bâti ancien, en rénovant le patrimoine et en transformant les espaces publics. Une politique au long cours qui commence à porter ses fruits
Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry. © Marie-Line Waroude
La Ville a créé des parvis et terrasses favorisant l’ouverture de cafés et restaurants. © Marie-Line Waroude
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