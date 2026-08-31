Château-Thierry redynamise son centre-ville

Portrait

Depuis une dizaine d’années, les villes moyennes sont engagées dans la redynamisation des centres- villes et sont aidées par l’État à travers des programmes comme «Action cœur de ville». Dans l’Aisne, Château-Thierry est prise en exemple pour avoir développé tous les outils à sa disposition en la matière en s’attaquant à la rénovation du bâti ancien, en rénovant le patrimoine et en transformant les espaces publics. Une politique au long cours qui commence à porter ses fruits