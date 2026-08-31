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Château-Thierry (02) Château-Thierry (02)
Portrait
Au coeur des territoires

Château-Thierry redynamise son centre-ville

Depuis une dizaine d’années, les villes moyennes sont engagées dans la redynamisation des centres- villes et sont aidées par l’État à travers des programmes comme «Action cœur de ville». Dans l’Aisne, Château-Thierry est prise en exemple pour avoir développé tous les outils à sa disposition en la matière en s’attaquant à la rénovation du bâti ancien, en rénovant le patrimoine et en transformant les espaces publics. Une politique au long cours qui commence à porter ses fruits

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>L'engagement à redynamiser les centres-villes concerne de nombreuses communes en France. Et Château-Thierry prouve, avec un volontarisme affirmé, que ce travail peut s’engager et donner des résultats. La sous-préfecture du sud de l’Aisne, peuplée de 15 000 habitants, cœur battant d’une agglomération de 55 000 habitants, est citée en exemple en la matière. Ici comme dans d’autres villes de la même strate, le constat d’une dégradation de l’habitat en centre ancien a été posé. «<em>Les villes se sont développées en périphérie et on a laissé se dégrader le bâti en cœur de ville</em>, rappelle S.

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