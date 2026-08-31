Le style Pierre-Jean Verzelen à la tête de l’Aisne

Collectivités locales
Dijon investit 8,4 millions d'euros pour moderniser et verdir ses écoles à la rentrée 2026
29/08/2026 L.R
Dijon (21)
Pierre-Jean Verzelen, 43 ans et jusqu’ici sénateur, a été élu président du conseil départemental de l’Aisne le
16 juillet dernier. Soucieux d’imposer sa patte, attiré par ce poste, il dévoile quelques lignes directrices de l’action qu’il entend mener avec l’envie de mieux faire connaître l’ampleur du champ d’action de cette institution.
Pierre-Jean Verzelen. © Marie-Line Waroude
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