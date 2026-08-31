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Portrait

Le style Pierre-Jean Verzelen à la tête de l’Aisne

Pierre-Jean Verzelen, 43 ans et jusqu’ici sénateur, a été élu président du conseil départemental de l’Aisne le
16 juillet dernier. Soucieux d’imposer sa patte, attiré par ce poste, il dévoile quelques lignes directrices de l’action qu’il entend mener avec l’envie de mieux faire connaître l’ampleur du champ d’action de cette institution.

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Pierre-Jean Verzelen. © Marie-Line Waroude

Pierre-Jean Verzelen. © Marie-Line Waroude

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>L'Aisne a un nouveau président. Pierre-Jean Verzelen succède à Nicolas Fricoteaux qui présidait le conseil départemental depuis 2015 et a annoncé sa candidature aux élections sénatoriales. Largement élu par ses pairs au cœur de l’été, l’édile du canton de Crécy-sur-Serre a pour lui quelques atouts dont une expérience diversifiée sur le terrain, lui qui a été tour à tour 1er vice-président du Département, maire de Crécy, président de l’Union des maires de l’Aisne, et sénateur.&nbsp;</p><p>Quitter les dorures du Palais du Luxembourg pour présider l’Aisne a d’ailleurs pu surprendre son entoura.

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