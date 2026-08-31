Le style Pierre-Jean Verzelen à la tête de l’Aisne

Portrait

Pierre-Jean Verzelen, 43 ans et jusqu’ici sénateur, a été élu président du conseil départemental de l’Aisne le

16 juillet dernier. Soucieux d’imposer sa patte, attiré par ce poste, il dévoile quelques lignes directrices de l’action qu’il entend mener avec l’envie de mieux faire connaître l’ampleur du champ d’action de cette institution.