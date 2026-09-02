Le 24 août dernier, les 86 élèves du CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ont été les premiers à faire leur rentrée dans ces nouveaux locaux. Les étudiants en BTS Opticien-Lunetier les ont rejoints le 1er septembre, suivis ce 2 septembre par les futurs aides-soignants. Les rentrées des différentes formations se poursuivront progressivement jusqu’à la fin du mois d’octobre. Installé depuis plusieurs années au 7 rue Édouard Belin, le campus a quasiment doublé sa surface, passant de 1 080 à plus de 2 220 m². Une évolution qui accompagne la hausse des effectifs : Mewo accueille aujourd’hui plus de 800 apprenants et 150 intervenants professionnels dans ses différentes filières.

Des espaces pensés pour la pratique

Au-delà des mètres carrés supplémentaires, le campus mise sur des locaux adaptés aux formations proposées. Un amphithéâtre de 99 places, des équipements informatiques, des laboratoires optiques ou encore une cuisine professionnelle destinée aux étudiants en BTS Diététique et Nutrition ont notamment été aménagés. Les futurs professionnels de la petite enfance disposent désormais d’un espace pratique dédié, tandis que les élèves aides-soignants peuvent s’entraîner dans une chambre pédagogique médicalisée. Des espaces collaboratifs, une salle de projet et une cafétéria avec terrasse complètent l’ensemble.

Même les noms des 27 salles ont été pensés avec les usagers du campus. Étudiants, intervenants et équipes ont été invités à proposer des idées inspirées du patrimoine messin. Arsenal, Comédie, Cour d’Or, Esplanade, Mazelle, Pompidou ou encore Taison font ainsi partie des noms proposés.

Une inauguration prévue le 17 septembre

Après cette première rentrée, le campus Mewo prévoit une inauguration officielle le jeudi 17 septembre. L’événement réunira les équipes, les entreprises partenaires ainsi que des acteurs institutionnels et économiques du territoire. Une visite des nouveaux locaux et une présentation du projet pédagogique seront proposées aux invités, avant un temps d’échange.