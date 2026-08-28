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Théâtre du Beauvaisis : une Scène Nationale éclatante

Son histoire remonte en 1777 avec le théâtre Feuillet à Beauvais. Le premier théâtre municipal date de 1831 qui a, par la suite, subi des bombardements en 1940. En janvier 2025, le nouveau Théâtre du Beauvaisis est inauguré au centre-ville dans un style architectural remarquable apportant dans son sillage une programmation culturelle ambitieuse d’artistes et à destination de toutes et tous. Interview d’Emma Buttin, directrice depuis février 2026 et Franchis Maréchal, président depuis mai 2026.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p><strong>Labellisé Scène Nationale en 2018, comment se définit le théâtre du Beauvaisis ?</strong></p><p><strong>E.B :</strong> Pendant plus de dix ans, le théâtre a opéré hors les murs, dans un site éphémère à la Maladrerie et inscrit son action depuis près de deux ans dans un nouveau bâtiment en lisière du centre-ville de Beauvais et tourné vers le territoire. Si cette architecture est récente, l’histoire du théâtre à Beauvais est ancienne et témoigne d’un attachement très fort d’habitants, de partenaires au service public de la culture. Aujourd’hui, la scène nationale invite à découvrir d.

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