Théâtre du Beauvaisis : une Scène Nationale éclatante

Interview

Son histoire remonte en 1777 avec le théâtre Feuillet à Beauvais. Le premier théâtre municipal date de 1831 qui a, par la suite, subi des bombardements en 1940. En janvier 2025, le nouveau Théâtre du Beauvaisis est inauguré au centre-ville dans un style architectural remarquable apportant dans son sillage une programmation culturelle ambitieuse d’artistes et à destination de toutes et tous. Interview d’Emma Buttin, directrice depuis février 2026 et Franchis Maréchal, président depuis mai 2026.