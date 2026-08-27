Dans les coulisses du 40ème Souffle de la Terre

Spectacle
Arras : le festival Les Inouïes de retour le 24 août pour une 20e édition
19/08/2026 Thomas Porcher
Arras (62)
L’association Les spectacles d’Ailly-sur-Noye présente son 40ème Souffle de la Terre pour dix représentations, les vendredis et samedis depuis le 21 août jusqu’au 19 septembre. Plongée en images dans la préparation et les coulisses du plus grand son et lumière des Hauts-de-France.
Feux d'artifices et jeux d'eau en point d'orgue du spectacle. © Philippe Gueudré
Isabelle Ducoroy, la directrice du Souffle de la Terre. © Cyrille Struy
Amélie, la cheffe d’équipe des 50 cavaliers et piétons qui accompagnent les chevaux. © Cyrille Struy
Madeline, la costumière et créatrice de 200 à 400 pièces tous les ans. © Cyrille Struy
Les coulisses longs de 56 mètres sur le site pour les changements de costumes des 3 500 personnages. © Cyrille Struy
Derrière le décor, la tribune rassemble 2 900 personnes par spectacle. © Cyrille Struy
20 000 à 25 000 personnes prennent place devant le décor naturel chaque année. © Cyrille Struy
Avec des éléments de décor reprenant l'histoire du pays. © Cyrille Struy
© Souffle de la Terre
© Souffle de la Terre
© Souffle de la Terre
© Souffle de la Terre
Les bénévoles à la préparation. © Cyrille Struy
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