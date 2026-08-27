Spectacle
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Dans les coulisses du 40ème Souffle de la Terre

L’association Les spectacles d’Ailly-sur-Noye présente son 40ème Souffle de la Terre pour dix représentations, les vendredis et samedis depuis le 21 août jusqu’au 19 septembre. Plongée en images dans la préparation et les coulisses du plus grand son et lumière des Hauts-de-France.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>15 km au sud d’Amiens, le spectacle attire 20 000 à 25 000 spectateurs chaque saison devant la scène grandeur nature, où 800 figurants rejouent l’histoire et les légendes de la Picardie. Imaginé par Dominique Martens en 1986, sa fille Loïse a rejoint l’équipe créatrice à la mise en scène. Pour célébrer les 40 ans, un vent de fête foraine des années 1900 et d’après-guerre souffle sur la terre d’Ailly-sur-Noye.</p>.

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