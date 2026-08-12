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Sophie Thalmann présidera le jury de Miss Lorraine 2026 au zoo d'Amnéville

L'ancienne Miss France Sophie Thalmann retrouve le concours qui a lancé sa carrière. La Meusienne d’origine présidera le jury de l'élection de Miss Lorraine 2026, organisée le 12 septembre au zoo d'Amnéville. Les réservations pour la soirée sont ouvertes...

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© D. R. La Meusienne Sophie Thalmann avait été sacrée Miss France en 1998.

© D. R. La Meusienne Sophie Thalmann avait été sacrée Miss France en 1998.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 12 août 2026 - Mis à jour le 12 août 2026

Sacrée Miss Lorraine en 1997 avant de décrocher la couronne de Miss France en 1998, Sophie Thalmann sera de retour sur la scène du concours régional dans un rôle inédit. L'animatrice de télévision, passionnée d'équitation, présidera le jury de l'élection de Miss Lorraine 2026, qui se déroulera le samedi 12 septembre. Une annonce dévoilée par la Délégation Miss Lorraine à quelques semaines de cet événement attendu. 

Pour la Moselle, l'événement revêt une dimension particulière. C'est en effet le zoo d'Amnéville qui accueillera cette édition anniversaire, marquant les dix ans de la délégation régionale Miss Lorraine. Sur scène, les seize candidates tenteront de convaincre le jury et le public afin de succéder à Camille L'Étang et décrocher leur ticket pour l'élection de Miss France. 

Retour aux sources pour Miss France 1998

Née à Bar-le-Duc, Sophie Thalmann reste l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du concours en Lorraine. Après son année de règne, elle a mené une carrière d'animatrice, notamment autour de l'univers équestre, tout en restant fidèle à la famille Miss France. Sa présence à Amnéville apportera une touche de prestige à une soirée qui réunira également Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, et les dix dernières Miss Lorraine élues, réunies sur scène pour un show inédit.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de la délégation Miss Lorraine. Comptez 34 euros pour la place adulte, 20 pour une place enfant.