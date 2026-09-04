En 2026, la Région Normandie «prévoit 97 millions d’euros de travaux dans les lycées publics normands». C’est le montant annoncé par la collectivité à l’occasion des visites d’Hervé Morin, président de Région, dans les lycées Saint-Joseph de Deauville et Raymond Queneau d’Yvetot. «Ces dépenses représentent un investissement moyen de 685 600 euros par lycée en 2026», précise la collectivité.

Dans le détail, cette enveloppe comprend «60,22 millions d’euros pour 104 opérations de travaux importants, soit un coût moyen de 579 000 euros par opération». La Région prévoit également «37,13 millions d’euros pour des opérations de maintenance, de mise aux normes et d’accessibilité, ainsi que pour la sécurisation des établissements et la rénovation des façades et des toitures».

L’année scolaire 2026-2027 sera notamment consacrée à la préparation de l’ouverture du Campus lycéen international normand (CLIN) Louis de Broglie, à Bourg-Achard.

40 000 ordinateurs distribués

Au-delà des infrastructures, la Région poursuit son soutien au numérique. Pour la sixième année du Pack numérique lycéen, environ 40 000 ordinateurs seront distribués aux élèves entrant en seconde et en première année de CAP, dans les lycées publics et privés ainsi que dans les Maisons familiales et rurales (MFR) volontaires. La collectivité a consacré 12,5 millions d’euros à leur acquisition.

La Région poursuit également l’évolution de la carte des formations professionnelles, en lien avec les autorités académiques. L’objectif est d’adapter l’offre aux besoins des territoires et des entreprises, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la construction, du numérique et des services à la personne. En Seine-Maritime, un transfert de formations entre les lycées Le Corbusier et Fernand Léger doit notamment renforcer la cohérence des parcours, en lien avec le projet Normandie nucléaire nouvelles compétences (3NC).