Bourgogne-Franche-Comté : un appel au don du sang du 17 au 22 août

Chaque été, le scénario se répète mais reste critique. Entre les départs en vacances, la fermeture des universités et les vagues de chaleur, la fréquentation des collectes chute. Pourtant, en Bourgogne-Franche-Comté, 630 dons de sang et de plasma sont indispensables chaque jour pour soigner les malades et faire face aux urgences.



Pour encourager les habitants à donner, l’EFS organise une semaine placée sous le signe du voyage dans ses Maisons du don. À Chalon-sur-Saône, une ambiance inspirée des Caraïbes sera proposée du 17 au 22 août. À Mâcon, les donneurs pourront retrouver une atmosphère sur le thème de Las Vegas du 18 au 22 août. Une trentaine de collectes mobiles sont également prévues chaque semaine avec les associations locales.

Des collectes adaptées aux fortes chaleurs

L’organisation des collectes peut évoluer en fonction des températures et des contraintes liées aux congés estivaux. Les lieux ou horaires de certaines collectes mobiles peuvent notamment être modifiés. L’EFS recommande donc de prendre rendez-vous avant tout déplacement sur le site dondesang.fr ou via l’application Don de sang.



Le don est ouvert aux personnes âgées de 18 à 70 ans, pesant au moins 50 kg et en bonne forme. Il est conseillé de ne pas venir à jeun et de bien s’hydrater. Une pièce d’identité avec photo est demandée. Un questionnaire en ligne permet également de vérifier son éligibilité avant le rendez-vous.