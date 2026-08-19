Retour de l’Urban trail le 26 septembre à Tergnier

Les adeptes de la discipline ont rendez-vous à Tergnier le 26 septembre pour la deuxième édition de l’Urban trail organisée par la ville. Pour celles et ceux qui ont pris part à l’édition 2025, au départ du parc Sellier, sachez que cette année le parcours sera différent et organisé autour de la commune associée de Quessy-cité, avec un départ et un retour prévus au parc des Buttes-Chaumont.

Cette course offrira aux sportifs l’opportunité de découvrir autrement le patrimoine et les lieux emblématiques de Quessy-cité, tout en empruntant des escaliers, des passages étroits, et des zones annoncées comme glissantes. Le parcours, long de 6 km, sera sécurisé par des agents et des bénévoles, les participants circuleront sur les trottoirs et les traversées de chaussées. Les organisateurs récidivent en proposant une «échauffement musical» avant chaque départ pour se mettre en jambe.

Le rendez-vous est fixé au Buttes-Chaumont de à 10h30. L’Urban trail est ouvert à tous, marcheurs comme coureurs, et gratuit mais il est nécessaire de s’inscrire. Voici le lien : https://events.tergnier.fr/villeterg/urbantrail-2/