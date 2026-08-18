Verdun : l’Aquadrome accueille 400 personnes par jour

L’Aquadrome de Verdun enregistre actuellement une moyenne de 400 personnes accueillies chaque jour, dans un contexte de fortes chaleurs. Les usagers disposent de bassins affichant 29,4 °C dans le petit bain et 27,2 °C dans le grand bain. Le site du Pré-l’Évêque connaît également une fréquentation importante pendant cette période estivale. Ces équipements permettent ainsi aux habitants de pratiquer des activités aquatiques et de disposer de lieux de fraîcheur à Verdun.

Les équipements aquatiques face aux fortes chaleurs

La fréquentation de l’Aquadrome illustre plus largement le rôle des équipements publics de loisirs lors des épisodes de chaleur. Piscines, bases de loisirs et espaces de baignade deviennent des infrastructures recherchées lorsque les températures augmentent, avec des enjeux pour les collectivités en matière d’accueil du public, de fonctionnement et de maintien d’une offre accessible. Leur fréquentation estivale constitue également un facteur d’animation pour les territoires, en particulier dans les villes qui cherchent à proposer des solutions locales face aux épisodes de chaleur.