L’obtention de ce label national pour une validité de trois ans valorise l’infrastructure cyclable de la région. Ce réseau performant totalise déjà 275 kilomètres d’itinéraires, reliant des sites touristiques majeurs comme la forêt de Compiègne et les châteaux de Pierrefonds et de Compiègne.

Pour répondre aux critères exigeants de la marque, l’Office de Tourisme a déployé des équipements spécifiques : kits de réparation, arceaux de stationnement sécurisés, signalétique dédiée et points d'eau. Cette structuration de l’offre touristique découle d’une stratégie de coopération directe entre la Ville de Compiègne et son Agglomération.

Des retombées économiques directes pour le commerce de proximité

Le déploiement de cette démarche qualité cible des gains de performance pour l'économie locale. Trois établissements privés et culturels ont obtenu leur certification en même temps que la structure publique : le Musée de la Figurine, l’hôtel Ibis Compiègne et l’hôtel B&B.

En parallèle, l'intégration de la commune dans les guides et supports de communication nationaux spécialisés va accroître la visibilité de la marque territoriale. Cette hausse de fréquentation va générer des flux financiers additionnels directs au bénéfice des hébergements, des commerces, des loueurs et des réparateurs de cycles de la région.

Grâce à cette labellisation, l'agglomération de Compiègne transforme son patrimoine naturel en un actif économique stratégique pour prolonger la durée de séjour des visiteurs.