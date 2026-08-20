Serge Chevalier a façonné le développement touristique du Creusot

Serge Chevalier est décédé le 15 août après avoir été victime d’un malaise cardiaque au Parc des Combes, projet auquel il a consacré une grande partie de sa vie. Né au Creusot, il avait commencé sa carrière chez Creusot-Loire comme thermicien, avant de s’engager dans la vie syndicale puis politique.



Élu pour la première fois en 1977 sur la liste de Camille Dufour, il devient adjoint aux travaux et vice-président de la communauté urbaine. Il exerce ensuite comme conseiller général du canton du Creusot-Ouest, puis vice-président du conseil général de Saône-et-Loire, chargé notamment des routes. Il quitte la vie politique en 2020, après 43 années de mandat.

Le Parc des Combes

Son principal héritage reste toutefois touristique. Il a accompagné la réhabilitation de la locomotive 241P17 et le développement du Train des Combes, issu du Train des Crouillottes. Il porte aussi le projet de la luge d’été, inaugurée en 1996, avant l’arrivée d’autres attractions, dont l’Alpine Coaster.



Le Parc des Combes compte aujourd’hui 21 attractions, avec une 22e annoncée, et contribue à faire du Creusot la troisième destination touristique de Saône-et-Loire. Le site attire des visiteurs français et étrangers et génère également des emplois saisonniers. En juin 2024, Serge Chevalier avait reçu la médaille de l’Assemblée nationale pour son engagement politique et associatif.