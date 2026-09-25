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Sonia B, reine de beauté

Beaucoup la connaissent via les réseaux sociaux, mais peu savent que Sonia B. est originaire du Nord Pas-de-Calais. Celle qui sublime de nombreuses Miss France et actrices, mais aussi les candidats de la Star Academy ou encore de Danse avec les Stars, a toujours rêvé de travailler dans l’esthétique. À force de travail et de belles opportunités, elle est aujourd’hui une figure reconnue dans le milieu.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>Le salon flambant neuf est beaucoup plus grand – près de 200 m2 – tout en restant fidèle à l’univers de Sonia Haïf depuis l’ouverture de son premier institut rue d’Angleterre en 2018 : beaucoup de rose (une de ses couleurs préférées), de glamour mais aussi d’intimité. Si aujourd’hui elle est à la tête d’une équipe d’une vingtaine de personnes, l’originaire de Maubeuge a débuté seule, fascinée depuis toute jeune par esthétique : «<em>Mes parents n’étaient pas forcément d’accord, donc j’ai fait une licence de psychologie et en parallèle, j’ai suivi un cursus d’esthétique en accéléré. Ç’a vrai.

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