Sonia B, reine de beauté

Portrait

Beaucoup la connaissent via les réseaux sociaux, mais peu savent que Sonia B. est originaire du Nord Pas-de-Calais. Celle qui sublime de nombreuses Miss France et actrices, mais aussi les candidats de la Star Academy ou encore de Danse avec les Stars, a toujours rêvé de travailler dans l’esthétique. À force de travail et de belles opportunités, elle est aujourd’hui une figure reconnue dans le milieu.