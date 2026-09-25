Sonia B, reine de beauté

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Beaucoup la connaissent via les réseaux sociaux, mais peu savent que Sonia B. est originaire du Nord Pas-de-Calais. Celle qui sublime de nombreuses Miss France et actrices, mais aussi les candidats de la Star Academy ou encore de Danse avec les Stars, a toujours rêvé de travailler dans l’esthétique. À force de travail et de belles opportunités, elle est aujourd’hui une figure reconnue dans le milieu.
Sonia Haïf, alias Sonia B. ©Lena Heleta
©Lena Heleta
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