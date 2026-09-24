Dijon : « Patron(s) dans ma ville » agit pour l’égalité des chances









À Dijon, dans le quartier de la Fontaine d’Ouche, le Club 21 Les Entreprises s’Engagent et ses partenaires organisent, le 16 octobre 2026, « Patron(s) dans ma ville : agir pour l’égalité des chances ». De 9 heures à midi, cette matinée proposera aux professionnels de rencontrer des jeunes qui s’interrogent sur leur avenir.





Des échanges directs avec les jeunes





L’événement reposera sur des échanges directs, sans CV, sans barrière et sans pression. Les professionnels seront invités à partager leurs parcours, leurs métiers et leur expérience de la réalité du monde du travail. L’objectif est de permettre des échanges vrais, directs et humains autour des expériences professionnelles.





Cette rencontre entend notamment redonner confiance, faire naître des vocations et créer des opportunités. Les échanges doivent également permettre de casser les idées reçues, de révéler des talents et de donner envie aux jeunes d’oser.





À travers cette matinée, le Club 21 Les Entreprises s’Engagent et ses partenaires souhaitent créer des passerelles entre la jeunesse et l’entreprise. La rencontre doit ainsi contribuer à ouvrir des perspectives et agir concrètement pour l’égalité des chances et l’avenir du territoire.