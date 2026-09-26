Portée par Miléade, le Secours populaire du Pas-de-Calais et Maisons & Cités, l’initiative est un hommage à l’histoire minière du territoire. Une centaine de participants vivent d’ailleurs toujours dans des logements ou cités minières préservés et réhabilités par Maisons & Cités.

Pour Benoit Roger, président de la fédération du Pas-de-Calais du Secours populaire, ce voyage s’inscrit pleinement dans l’histoire de l’association. «Si nous avons été créés il y a 80 ans, les gens oublient souvent que c’est pour accompagner les congés payés dans les milieux populaires. Il nous était donc impossible de ne pas répondre à ce projet pour deux raisons : la première, c’est de permettre à 300 personnes de profiter des congés payés, la deuxième, c’est l’aventure humaine et historique».

Un hommage à l’histoire minière

Pour l’occasion, Miléade prendra en charge la majeure partie du coût du séjour, tandis que le Secours populaire a mis en place trois niveaux de participation financière, adaptés aux ressources des participants. «C’est la mission historique de Miléade de proposer des vacances de qualité à tous» explique Christel Pradon, sa directrice marketing. «Le domaine d’Agecroft à Mandelieu-La-Napoule est emblématique du tourisme social, puisqu’il avait été acquis par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais pour offrir un lieu de repos aux mineurs et à leurs familles lors de l’instauration des congés payés, il nous paraissait donc normal de participer à ce projet».

Au-delà des vacances, le séjour se veut aussi un trait d’union entre générations. «90 ans après les congés payés, c’est un hommage à toute une génération de mineurs et à leur famille» souligne Jean-François Campion, directeur général de Maisons & Cités. «Un tiers de nos locataires actuels sont toujours des mineurs ou des descendants de famille de mineurs, c’est donc une aventure humaine à laquelle nous contribuons en parallèle des enjeux de réhabilitation de nos logements».

Pour certains participants, ces vacances font ainsi directement écho à leur propre histoire familiale. Et 90 ans après les premiers congés payés, la route des vacances s’écrit une nouvelle fois depuis le bassin minier vers les plages de la Méditerranée.

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