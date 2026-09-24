Dijon : La place Barbe au centre d’un projet de réaménagemen

Située au croisement de plusieurs rues passantes et commerçantes, la place Barbe constitue depuis plusieurs années un lieu de vie du quartier Montchapet. Le renforcement de la dynamique commerçante autour de la place, avec cinq nouveaux établissements ouverts en l’espace d’un an, rend sa valorisation d’autant plus importante.





Cet espace fait l’objet d’une proposition de réaménagement portée par les deux conseillers départementaux. L’objectif est notamment de rendre cet espace plus sûr pour les usagers, d’améliorer son cadre et de renforcer sa végétalisation, tout en conservant ses principales fonctions.





Un aménagement autour de quatre priorités





Les conseillers départementaux du quartier, François-Xavier Dugourd et Clémentine Barbier, travaillent sur ce projet avec leur suppléant et conseiller municipal de Dijon, Henri-Bénigne de Vregille, ainsi qu’avec l’urbaniste Nicolas Levoyet.





Le constat dressé porte d’abord sur les conditions de circulation. Le système de priorité est jugé peu lisible et les vitesses de circulation souvent excessives. Les aménagements actuels sont également considérés comme datés.





La proposition repose sur quatre axes : améliorer la sécurité des usagers, notamment des piétons, avec la création d’un plateau apaisé ; embellir la place ; conserver et améliorer ses usages actuels, parmi lesquels le repos, le stationnement et la présence des poubelles ; et développer sa végétalisation afin de renforcer son rôle d’îlot de fraîcheur.





Le projet ne prévoit pas de transformation profonde de la place. Il entend plutôt s’appuyer sur ses éléments existants, notamment les arbres remarquables et le patrimoine bâti qui l’entoure.



