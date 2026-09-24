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Heillecourt : GRDF Est et Bourgogne Franche-Comté renouvellent leur soutien à la Banque alimentaire

GRDF Est et Bourgogne Franche-Comté viennent de renouveler leur engagement auprès de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle lors de la signature d’une convention de mécénat dans les locaux de l’association à Heillecourt, le 21 septembre. 

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La Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle peut compter sur le soutien renouvelé de GRDF Est et Bourgogne France-Comté. © GRDF Est.

La Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle peut compter sur le soutien renouvelé de GRDF Est et Bourgogne France-Comté. © GRDF Est.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026

3 000 euros de soutien et une mobilisation des salariés sur le terrain ! Le 21 septembre, Philippe Dust, président de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle et Jean-Louis Dal Molin, directeur territorial de GRDF pour la Meurthe-et-Moselle et les Vosges ont renouvelé, dans les locaux de l’association à Heillecourt leur convention de mécénat. 

Objectif commun : soutenir concrètement l’action quotidienne de l’association et de ses bénévoles. 

À côté du mécénat financier, les salariés de GRDF se mobiliseront notamment le 7 novembre à l’occasion de la collecte nationale organisée dans les supermarchés. 

L’an passé, 20 collaborateurs avaient répondu présent aux côtés des bénévoles de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle.

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