3 000 euros de soutien et une mobilisation des salariés sur le terrain ! Le 21 septembre, Philippe Dust, président de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle et Jean-Louis Dal Molin, directeur territorial de GRDF pour la Meurthe-et-Moselle et les Vosges ont renouvelé, dans les locaux de l’association à Heillecourt leur convention de mécénat.

Objectif commun : soutenir concrètement l’action quotidienne de l’association et de ses bénévoles.

À côté du mécénat financier, les salariés de GRDF se mobiliseront notamment le 7 novembre à l’occasion de la collecte nationale organisée dans les supermarchés.

L’an passé, 20 collaborateurs avaient répondu présent aux côtés des bénévoles de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle.