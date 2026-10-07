Grand Verdun place 8 millions d’euros en attendant ses projets

Réunis à Belleray le 15 septembre, les élus du Grand Verdun ont adopté plusieurs décisions qui dessinent les priorités financières de l’intercommunalité. La mesure la plus significative concerne le placement de 8 millions d’euros sur un compte à terme, dans l’attente de leur utilisation. Ce choix permet à l’Agglomération de faire fructifier temporairement cette trésorerie tout en conservant une stratégie d’investissement pour les projets à venir. Le dispositif est prévu par les règles applicables aux collectivités locales, qui peuvent placer certaines disponibilités sur des comptes à terme rémunérés auprès de l’État.

Le soutien à l’économie locale constitue un autre volet des décisions prises. L’opération «J’achète Grand Verdun» sera reconduite avec un abondement de 100 000 euros. Un nouveau règlement d’aides directes doit également permettre d’accompagner les TPE et PME dans leurs investissements et leur modernisation. À Belleray, 100 000 euros seront par ailleurs consacrés à la voirie, tandis que Belleville-sur-Meuse mobilisera 41 219 euros pour la réhabilitation du gymnase Convard. L’Agglomération prévoit aussi un diagnostic énergétique territorial pour identifier les potentiels en énergies renouvelables et mieux préparer les choix futurs.

Les collectivités ajustent leur gestion financière

À l’échelle nationale, la gestion de trésorerie devient un enjeu important pour les collectivités. Selon l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, la trésorerie nette des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre atteignait 43,2 milliards d’euros fin 2025, en baisse de 2,8% sur un an. Dans ce contexte, le recours aux placements autorisés constitue l’un des outils permettant aux collectivités de gérer temporairement leurs disponibilités avant leur mobilisation pour des dépenses ou investissements.