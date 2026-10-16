À l'occasion du Congrès national des Entreprises publiques locales, qui s'est déroulé à Nancy du 14 au 16 octobre, Philippe Laurent, maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) et vice-président de la Métropole du Grand Paris, a passé le relais à l'ancien ministre Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer depuis 2002 et président de la Communauté d'agglomération du Boulonnais.

Investi depuis 2009 au sein de la Fédération en tant que membre du Conseil d'administration puis vice-président dès 2020, Frédéric Cuvillier est engagé depuis de longue date dans l'économie mixte locale et il s'appuie régulièrement sur les Entreprises publiques locales pour accompagner le développement de son territoire.

Parmi ses autres mandats, l'ancien ministre délégué chargé des Transports et de l'Economie maritime est également président de la SEM Urbavileo Habitat du Littoral, de la SEM Nausicaà et de la SEM Haliotech – nouvelle structure dédiée à l'expérimentation aquacole et à l'accompagnement de l'innovation.

Au service des collectivités et des territoires

Depuis sa création en 1956, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales représente 1 486 Sociétés d'Economie Mixte, Sociétés Publiques Locales et Sociétés d'Economie Mixte à Opération Unique françaises. Elle est affiliée au réseau européen des 34 172 Entreprises publiques locales, représenté par SGI Europe. On doit à la FedEpl la loi portant sur la création d'un statut de l'élu local, mais aussi la suppression de l'article 5 du projet de loi de simplification de la vie économique.