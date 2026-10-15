Le fonds de dotation de Nausicaá distingue Guscio et Fraytille

«Guscio» a été distingué comme lauréat 2026. À la clé : un investissement de 10 000 euros au capital de l’entreprise, complété par un accompagnement pour structurer son activité et développer son réseau. Le projet «Fraytille» reçoit quant à lui une mention spéciale du jury.

Guscio : une nouvelle étape après l’incubation au Blue Living Lab

Créée à Boulogne-sur-Mer par les frères Martin et Clément Delattre, Guscio valorise les coquilles issues de la filière des produits de la mer des Hauts-de-France. L’entreprise les transforme en une matière minérale, baptisée «Marbre des Mers», composée à 50% de coquillages recyclés et destinée notamment à la réalisation de mobilier et de surfaces pour l’aménagement et l’architecture intérieure. Le projet a déjà bénéficié d’une première phase d’incubation au sein du Blue Living Lab de Nausicaá et est également accompagné par Aquarize. Avec cette nouvelle étape, Guscio poursuit ainsi le développement d’une activité qui s’inscrit dans une logique de valorisation de ressources issues de la filière maritime.

Une mention spéciale pour Fraytille

Le jury a également souhaité distinguer «Fraytille» en lui attribuant une mention spéciale. Son projet vise à récupérer des gamètes de poissons issus de la pêche professionnelle, à réaliser leur fécondation en milieu contrôlé puis à relâcher les jeunes individus en mer, avec l’objectif de contribuer à la régénération des populations de poissons. Le projet a retenu l’attention du jury par son potentiel et son approche. Encore en phase de maturation, Fraytille est ainsi encouragée à poursuivre le développement et la structuration de son projet avant de franchir une nouvelle étape.