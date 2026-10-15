SIAL 2026 : récompense pour Viči, entreprise de Boulogne-sur-Mer

Chaque année, le SIAL accueille plus de 8 000 exposants et près de 300 000 professionnels du monde entier. Cette année, il aura lieu du 17 au 21 octobre à Paris Nord Villepinte. C'est l'occasion de découvrir les dernières innovations et les grandes transformations de l'alimentation de demain.

Pour ses 30 ans, SIAL Innovation signe une édition record avec plus de 2 750 produits présentés et 775 innovations retenues pour ce concours devenu une référence du secteur et une vitrine des innovations de demain.

Trois entreprises des Hauts-de-France ont été récompensées, dont une du Pas-de-Calais : Viči, la marque du groupe Creative Seafood France (CS France), filiale française du groupe lituanien Vičiūnai Group, spécialisé dans le commerce de gros et l'import de produits de la mer. Dans le Pas-de-Calais, l'entreprise est basée à Boulogne-sur-Mer. Elle a donc remporté le prix SIAL Innovation 2026 dans la catégorie Produits de la mer, pour ses nouilles de surimi riches en protéines. Le produit annonce une «teneur élevée en protéines, un enrichissement en oméga-3 et la présence de collagène marin». L'entreprise sera donc présente sur le SIAL dès samedi 17 octobre et sera récompensée lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le même jour. À la clé : décrocher une médaille or, argent ou bronze !

50 entreprises régionales présentes à Paris

Une cinquantaine d'entreprises des Hauts-de-France seront présentes sur le SIAL pour présenter leurs produits, leurs savoir-faire et leurs innovations. Agro-Sphères, le réseau de près de 380 adhérents de la filière agroalimentaire régionale, présentera aussi les atouts de la région, l'une des premières régions agroalimentaires françaises avec 800 établissements et environ 50 000 collaborateurs.