La Métropole Rouen Normandie lance un comité dédié à l’IA responsable

L’intelligence artificielle était au cœur des échanges du Climat Libé Tour, ce 22 septembre. À cette occasion, la Métropole Rouen Normandie a officiellement lancé son Comité IA territorial. «L’enjeu n’est pas de savoir si l’intelligence artificielle va transformer notre territoire : elle le fait déjà», ont déclaré les élus de la collectivité.

L’objectif de cette nouvelle instance, qui réunit des représentants des collectivités, des entreprises, des organisations professionnelles, des associations ainsi que des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, est de «mieux comprendre les transformations à l’œuvre, de partager les expériences et de faire émerger des projets concrets autour d’une IA responsable», indique la Métropole Rouen Normandie.

Concrètement, le comité doit faciliter les expérimentations entre entreprises, chercheurs et acteurs publics, tout en intégrant les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l’IA. Les modalités de fonctionnement seront définies collectivement, avec l’objectif d’une réunion au moins trimestrielle. À terme, la Métropole souhaite «pouvoir, début 2027, présenter une stratégie IA responsable qui précisera les ambitions de la collectivité, aussi bien dans ses propres usages que dans son rôle d’animation et de fédération de l’écosystème territorial».

Une démarche dans la continuité du numérique responsable

Cette initiative prolonge les actions engagées par la Métropole depuis quelques années. Depuis 2018, sa Coalition numérique responsable accompagne les entreprises, les associations, les communes et les établissements d’enseignement supérieur. Plus de 70 structures ont participé à ses différentes promotions.

En 2026, 16 structures ont notamment engagé des expérimentations autour de l’IA responsable. Un hackathon étudiant, organisé en mars avec le Cesi, l’Insa, l’Esigelec et l’Université de Rouen Normandie, a également réuni 40 étudiants autour de l’impact environnemental de l’IA générative.

La Métropole travaille parallèlement sur ses propres usages : formation des agents et des élus, élaboration d’une charte, identification des usages pertinents et expérimentation de solutions destinées notamment à simplifier certains processus ou à améliorer la relation avec les usagers.