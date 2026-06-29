Le bailleur social Maisons & Cités a publié ses résultats 2025 et confirme sa transformation lancée depuis plusieurs années, avec notamment un redressement financier, une rénovation massive du patrimoine et une organisation recentrée sur le terrain. En 2025, Maisons & Cités a livré plus de 4 000 logements rénovés ou construits. Plus de 80 % des livraisons en 2025 concernent la rénovation du patrimoine existant. Cela représente 3 372 logements réhabilités livrés, plus de 2 000 autres engagés dans de nouvelles opérations et plus de 235 millions d'euros de travaux lancés.

Maisons & Cités a également mis en place des conseillers de proximité qui accompagnent les habitants sur l'ensemble de leur parcours résidentiel, depuis l’entrée jusqu’à la sortie éventuelle du logement. Cela fait partie d'un programme de simplification de la relation bailleur-locataire, avec de nouveaux outils digitaux, des renforts humains sur le terrain et de nouveaux rendez-vous. De plus, depuis avril 2026, un nouvel espace locataire, baptisé MAELi, Mon Accès En Ligne, et une application mobile viennent compléter ce dispositif.

S'ajoute à cela le lancement du nouveau plan de rénovation énergétique, EvoluD, qui doit améliorer la performance de plus de 13 000 logements. habitants. «Notre ambition est de leur offrir des logements plus confortables, moins énergivores et un accompagnement toujours plus simple et plus efficace. La proximité constitue l'un des piliers de notre projet d'entreprise», explique Jean-François Campion, Directeur Général de Maisons & Cités