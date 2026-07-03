Regrouper l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial concerné par le secteur de l’immobilier professionnel ! Objectif du Cercle de l’immobilier professionnel de l’agglomération nancéienne et du sud meurthe-et-mosellan.

Lancé il y a un peu plus d’un an, ce cercle et non club, vient de tenir son assemblée générale, le 23 juin au Domaine du Val Fleuri à Liverdun. L’occasion de tirer le bilan de cette première saison.

Un bilan jugé positif avec aujourd’hui une quarantaine de membres en provenance de différents horizons liés à l’univers de l’immobilier.

«L’idée n’est pas d’avoir uniquement des professionnels pur et dur de l’immobilier des entreprises. Si vous regroupez uniquement des commercialisateurs, cela n’aboutira pas réellement à grand-chose. L’idée est d’ouvrir à l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial concerné par le secteur de l’immobilier professionnel», assurait, lors du lancement de ce cercle Guillaume Tatara, consultant locaux d’activités chez Arthur Loyd à Nancy, l’un des instigateurs de ce cercle.

Le Cercle de l’immobilier professionnel donne rendez-vous le 15 septembre prochain (au Palais à Nancy) histoire de lancer sa nouvelle saison. Fil rouge annoncé : «L’évolution des bâtiments, nouveaux enjeux de l’immobilier tertiaire, reconversion et hybridation des actifs».