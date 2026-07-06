Originaire de Metz, Grégory Bisiaux aborde cette nouvelle gouvernance avec une fine connaissance des acteurs locaux et des spécificités socio-économiques du bassin messin. Reconnu pour son expérience managériale de terrain et sa maîtrise du pilotage de projets urbains d'envergure, il aura la lourde tâche de traduire les orientations stratégiques de la SEM dans un contexte sectoriel tendu. Le nouveau dirigeant devra notamment concilier la transition environnementale du parc immobilier, l'accompagnement des locataires et le renforcement des partenariats avec les collectivités de l'Eurométropole. Une feuille de route ambitieuse saluée par Guillaume Godey, qui mise sur sa «vision stratégique» et ses «qualités humaine» pour fédérer les équipes face aux crises structurelles de la construction.

«Nous sommes heureux d’accueillir Grégory Bisiaux à la direction générale d’EMH. Son expérience, sa vision stratégique et ses qualités humaines seront des atouts précieux pour poursuivre notre développement et relever les défis du logement social. Je suis convaincu qu’il saura fédérer les équipes au service de nos locataires, de nos partenaires et des communes», se félicite Guillaume Godey, président d’EMH.

Une transition managériale sécurisée

Cette nomination marque également la fin d'une période de transition de neuf mois initiée en décembre 2025. Les administrateurs ont tenu à saluer le professionnalisme d'Emmanuelle Abeya, qui assurait la direction générale par intérim et qui réintègre pleinement le comité de direction. En stabilisant son top management avant l'automne, la SEM Eurométropole Metz Habitat sécurise sa gouvernance opérationnelle. L'opérateur public se positionne ainsi en ordre de marche pour soutenir activement l'attractivité résidentielle de la Moselle et répondre à la demande croissante de logements abordables.

Par ce choix managérial, l’institution réaffirme son ancrage de proximité et sa volonté d’accélérer sa transformation au service de l'intérêt général.