À l'occasion du bicentenaire de la photographie, célébré notamment lors de Paris Photo au Grand Palais du 12 au 15 novembre avec 242 exposants venus de 38 pays, la photographie est mise à l'honneur comme outil de valorisation du patrimoine. Pour la Meuse, cette dynamique constitue une opportunité de promouvoir ses sites emblématiques, comme la Citadelle de Montmédy, les champs de bataille de Verdun, le lac de Madine, les églises remarquables ou encore les villages de caractère. Le développement d'expositions, de concours photo, de parcours touristiques ou de campagnes numériques pourrait renforcer la visibilité du département auprès d'un public français et international, tout en soutenant les professionnels du tourisme, de la culture et de l'hôtellerie-restauration.

La photographie devient un levier économique pour les territoires

À l'échelle nationale, le bicentenaire de la photographie dépasse la seule dimension culturelle. Les collectivités utilisent de plus en plus l'image pour développer leur attractivité touristique, promouvoir leur patrimoine et renforcer leur identité territoriale. Expositions, festivals, résidences d'artistes et événements photographiques génèrent des retombées économiques pour les hébergements, les commerces, les restaurants et les sites culturels. Pour les territoires ruraux comme la Meuse, la photographie apparaît comme un outil de communication capable d'attirer de nouveaux visiteurs, de valoriser les savoir-faire locaux et de soutenir le développement économique.