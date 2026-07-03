Clésence ouvre un site stratégique à Compiègne

Présent dans l'Oise avec trois agences, Clésence vient d’inaugurer son nouvel établissement à Compiègne. Implanté à l'entrée de la ville, ce bâtiment a vocation à renforcer la présence de l'entreprise sur le territoire et à soutenir son activité au plus près des collectivités, des partenaires et des habitants. L'inauguration a également permis de présenter les orientations de développement de Clésence dans le département.

Un investissement important dans le département

Clésence gère 14 237 logements dans l'Oise, répartis entre Compiègne, Beauvais et Senlis. L'entreprise consacre en moyenne 107,848 millions d'euros d'investissement par an dans le département. Ce montant représente un quart des investissements du bailleur réalisés dans les Hauts-de-France et plus de 20 % de ceux engagés sur l'ensemble de son territoire d'intervention. Le nouvel établissement de Compiègne s'inscrit dans cette volonté de consolider durablement son implantation locale.

Un site dédié aux métiers de l'entreprise

Situé rue Clément Ader, le bâtiment de 4 400 m² accueille 176 collaborateurs. Il rassemble plusieurs fonctions de Clésence, notamment les équipes de proximité, la maîtrise d'ouvrage, le développement, le patrimoine et la maintenance, la relation client ainsi que les projets territoriaux. Des espaces sont également mis à disposition des équipes d'Action Logement Services de Compiègne afin de renforcer la coopération entre les entités du groupe.

Conçu dans le cadre du projet d'entreprise « Clésence 2030 », le nouvel établissement a été réalisé avec une attention particulière portée à la performance environnementale. Le chantier a notamment permis le réemploi de matériaux et la valorisation de plus de 105 tonnes de ferraille et de 10 000 tonnes de béton. Le bâtiment a obtenu la certification HQE Bâtiment Durable ainsi que le label OsmoZ.



