Les discussions visant à apaiser les tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine doivent parvenir à des résultats, sans quoi les 27 devront agir pour protéger leurs entreprises, a mis en garde vendredi la cheffe de l'exécutif européen Ursula von der Leyen.

"Le dialogue est essentiel mais il doit porter ses fruits", a déclaré la présidente de la Commission européenne au cours d'une conférence de presse à Cork, soulignant que l'Europe était "prête" à tous les scénarios.

"Nous sommes, pour l'essentiel, préparés à toutes les éventualités : nous disposons de tous les leviers nécessaires et envisageons d'autres possibilités si besoin est", a-t-elle précisé.

L'UE entend dénoncer à l'occasion de ces discussions "la concurrence déloyale liée aux subventions" de Pékin et "le manque d'accès de nos entreprises au marché chinois", a souligné Mme von der Leyen.

Le ministre chinois du Commerce Wang Wentao et le commissaire européen chargé de la politique commerciale Maros Sefcovic ont entamé lundi un dialogue visant à mettre fin à l'amiable aux tensions commerciales entre l'UE et Pékin.

Selon M. Sefcovic, l'idée est de parvenir à "de premiers résultats concrets" en octobre, lorsqu'il se rendra à son tour en Chine, à l'invitation de son homologue.

Un calendrier relativement court, alors que les Européens commencent à perdre patience et ont demandé à Bruxelles de renforcer l'arsenal de défense commercial de l'UE pour mieux protéger leur marché contre les distorsions de concurrence étrangères.

Le déficit commercial de l'UE vis-à-vis de la Chine dépasse désormais un milliard d'euros par jour, un gouffre attribué en grande partie par l'Europe à des pratiques déloyales de Pékin.