Accusées en pleine canicule d'être un obstacle à l'installation de climatisation en France, les normes environnementales de construction prévoient de mieux adapter les bâtiments aux fortes chaleurs et de consommer moins d'énergie, tout en évitant l'usage systématique de la clim'.

Pour plusieurs députés du Rassemblement national (RN), dont Jean-Philippe Tanguy, repris par de nombreux internautes, la réglementation environnementale 2020, dite "RE2020", est un "blabla technocratique et bureaucratique épouvantable" qui rend "impossible" d'installer une climatisation.

"Les textes de la RE2020 n'interdisent aucunement la climatisation", rétorque Pascal Housset, président de l'Union des métiers de la climatisation et de la couverture au sein de la Fédération française du bâtiment (FFB).

Ce jeu de normes, centré sur la réduction de l'impact carbone du bâtiment, concerne les logements, bureaux, écoles primaires, collèges et lycées dont les permis de construire ont été déposés à partir de 2022, soit très peu de bâtiments réellement finalisés.

Le périmètre a été élargi aux hôpitaux, crèches, Ehpad, entre autres, le 1er mai dernier.

"L'objectif, c'est d'avoir des logements les plus confortables possibles en consommant le moins d'énergie possible, aussi bien pour l'été que pour l'hiver", explique Christophe Millet, président du Conseil national de l'ordre des architectes, qui assure qu'une bonne conception du bâtiment peut permettre de se passer de climatisation.

Plus d'efforts

Lorsqu'un système de refroidissement — comme une climatisation, mais dans la plupart des cas il s'agit d'une pompe à chaleur réversible — est intégré, cela fait augmenter la consommation théorique d'énergie et demande en ricochet "plus d'efforts" sur l'enveloppe du bâtiment, explique Guillaume Meunier, consultant à l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb).

"Cela revient à demander de mettre des protections solaires et à mieux isoler le bâtiment", résume-t-il. Une idée assez logique selon lui, car utiliser une climatisation dans un édifice mal isolé ou mal protégé du soleil est très énergivore.

Le problème, selon Robin Rivaton, entrepreneur dans l'immobilier et auteur d'un rapport sur la RE2020 commandé par le gouvernement, c'est que la méthode de calcul de ces préconisations "sur-exagère la consommation de la climatisation".

Pour rester dans les clous avec une climatisation, "il va falloir augmenter l'épaisseur d'isolant ou utiliser des matériaux plus efficients mais plus chers, voire diminuer les fenêtres", affirme M. Rivaton qui a estimé dans son rapport que la conformité aux normes environnementales pouvait entraîner des surcoûts et une baisse de la qualité des logements.

En cachette

En conséquence, selon Alexandre Aglave, cofondateur du bureau d'études Actemiss, "il est très difficile, voire impossible de rendre conforme un projet avec de la climatisation à la RE2020", qui cherche à "éviter une climatisation systématique."

L'équilibre entre consommation d'une climatisation et isolation serait si difficile à trouver que de nombreux propriétaires de maisons utiliseraient en cachette un système de refroidissement, selon Robin Rivaton.

"Bien sûr qu'il est possible de construire avec de la climatisation, on le fait déjà", conteste Pascal Housset.

Des ajustements sont de plus prévus pour ne pas bloquer l'installation de climatiseurs dans le pourtour et l'arrière-pays méditerranéen.

Les normes de construction neuve ont aussi été accusées de ne pas assez prendre en compte l'adaptation au réchauffement climatique, avec des épisodes caniculaires qui vont être plus fréquents et plus intenses.

L'objectif premier de la RE2020 était de "réduire les consommations d'énergie", qui viennent surtout du chauffage en hiver "et de réduire la dépendance au pétrole", rappelle Guillaume Meunier.

"La RE2020 n'a pas loupé le confort d'été", soutient Robin Rivaton. Mais le plafond d'inconfort thermique à ne pas dépasser, qui est équivalent à 25 jours par an à plus de 28°C, n'est pas assez exigeant, juge-t-il.

Le gouvernement a commencé à se pencher sur des ajustements de ces normes. En mars, un premier décret a assoupli "des rigidités" qui pèsent sur la qualité des logements, selon le ministre du Logement Vincent Jeanbrun.

Le ministère compte désormais consulter le secteur pour "faire évoluer la RE2020 sur le confort d'été" et "la question de la climatisation sera évidemment étudiée".

cka-jvi/asl/LyS