Longtemps attendu, le chantier de transformation des anciens bâtiments municipaux de la place de la Comédie franchit une nouvelle étape. Dans une récente prise de parole, Christophe Thiriet et André Heintz, fondateurs de Heintz immobilier & hôtellerie, affirment que «ce projet constitue une étape importante dans la valorisation du patrimoine messin et dans le développement de l'offre touristique du territoire. L'ambition 5 étoiles est cohérente avec la dynamique que connaît aujourd'hui Metz et le potentiel exceptionnel de ce site».

Le projet, porté dans le cadre d'un bail emphytéotique de 70 ans, représente un investissement de 15 millions d'euros et doit aboutir à l'ouverture d'un établissement de 45 chambres et suites, avec un bar-restaurant et prestations de standing.

Une ouverture fin 2028

Jouxtant l'Opéra-Théâtre, le futur établissement est appelé à devenir l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale mosellane.

Initialement envisagé sous l'enseigne Relais & Châteaux, le projet a évolué au fil des études techniques et des adaptations nécessaires à la restauration de cet ensemble patrimonial du XVIIIe siècle. Les travaux, engagés début 2026, devraient s'achever à l'horizon fin 2028 selon le calendrier actuellement communiqué.

Depuis quelques années, le groupe messin Heintz ambitionne de développer dans le Grand Est un parc hôtelier durable, en valorisant le patrimoine existant et en privilégiant des rénovations ambitieuses plutôt que des constructions neuves. Cette philosophie s'est par exemple appliquée avec l’ouverture en février dernier de l’Ibis Styles Metz Centre, rue Haute-Seille, en lieu et place des anciens bâtiments de la CPAM de la Moselle.