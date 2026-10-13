Habitat Hauts-de-France renouvelle sa présidence

Transmission, continuité et ambition : trois mots qui résument cette nouvelle étape pour HABITAT Hauts-de-France. Après plusieurs années à la présidence du Conseil de Surveillance d’HABITAT Hauts-de-France, Dominique Aerts transmet cette responsabilité à Gérard Gavory, dans le cadre d’une transition préparée et organisée. Nommé Directeur général en 1987, Dominique Aerts a accompagné pendant près de quatre décennies les grandes transformations d’HABITAT Hauts-de-France et contribué à son développement. Son parcours est intimement lié à celui du Groupe et à son évolution en un acteur majeur du logement social dans les Hauts-de-France.

«Je suis fier du chemin parcouru collectivement. Après 60 ans d’histoire, nous pouvons être fiers de ce que nous sommes devenus, mais tout autant de ce que nous sommes restés : un groupe fidèle à ses valeurs, engagé auprès des habitants et des territoires. Le Calaisis peut également être fier de voir une entreprise comme le Groupe HABITAT Hauts-de-France, profondément ancrée dans son territoire d’origine, rayonner aujourd’hui dans l’ensemble des Hauts-de-France. Je tiens à remercier chaleureusement les Présidents qui ont marqué notre histoire, Pierre Bétaz, Gilbert Courtin, Robert Parola et Christian Parent, ainsi que nos actionnaires, nos administrateurs et l’ensemble de nos collaborateurs, qui ont tous contribué à cette réussite collective. Je transmets aujourd’hui une organisation solide et engagée. Je me félicite de transmettre le flambeau à Gérard Gavory, dont l’expérience, l’ancrage territorial et la dimension nationale seront de précieux atouts pour poursuivre notre développement. Je continuerai naturellement à m’impliquer pleinement à ses côtés pour faire vivre et grandir notre Groupe» commente Dominique Aerts, Président du Groupe HABITAT Hauts-de-France.

Le Conseil de Surveillance et l’ensemble des collaborateurs saluent son engagement, sa fidélité au projet collectif et son investissement au service du Groupe et de ses habitants.