À Dieppe, le Salon de l’habitat revient pour une deuxième édition. Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre à l’Hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles, plus de 60 artisans et professionnels de l’habitat présenteront leurs activités.

Créé en 2025 pour prendre le relais de l’ancienne Foire de Dieppe, absente pendant six ans, l’événement entend accompagner les habitants dans leurs projets immobiliers et de rénovation.

Chauffage, charpente, menuiserie, construction neuve, rénovation, aménagement extérieur ou encore piscines seront représentés. Parmi les exposants figurent notamment Maison France Style, Verandahlia, Normand Renov, P3F Combles et Shiva, déjà présents lors de la première édition. Tryba, La Déco du Génie, Deep Drone Services et Simba Escaliers feront, eux, leur entrée sur le salon.

L’objectif est de réunir en un même lieu les compétences nécessaires aux différents projets d’habitat, de l’achat à la rénovation, en passant par la construction ou l’aménagement.

L’édition 2025 avait attiré plus de 2 000 visiteurs. Les organisateurs visent cette année le seuil des 3 000 participants.

Le salon sera ouvert vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L’entrée est gratuite.